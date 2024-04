Tauzia fête les jardins 2024 Château de Tauzia Gradignan, samedi 1 juin 2024.

Tauzia Fête les Jardins – Édition Printemps 2024 1 et 2 juin Château de Tauzia Entrée payante à partir de : 6,50€ en ligne / 7,50€ sur place / 5€ pour les membres d'associations jardin, botanique et horticulture, personnes à mobilité réduite et – de 25 ans.(* sur présentation d'un justificatif)

Voir conditions sur www.tauzia.fr

Votre nouveau rendez-vous botanique !

Après le succès des 10 premières éditions de Tauzia fête les Jardins, l’Association des Amis de Tauzia vous donne à nouveau rendez-vous pour sa 11e édition. Venez rencontrer près de 70 exposants spécialistes du jardin et du monde végétal : pépiniéristes producteurs, artisans, artistes et créateurs d’exception. Vous aurez la possibilité d’acheter plantes, fleurs et arbustes dans le cadre privilégié du parc à l’anglaise du château de Tauzia.

Vous pourrez également obtenir des conseils pour entretenir votre jardin et suivre des conférences sur des thématiques précises.

Poursuivant notre désir légitime de biodiversité et la nécessité de préserver nos ressources, cette édition sera placée sous le thème « Plantes d’avenir et jardins de biodiversité »

C’est dans cet esprit que vous retrouverez la seconde édition du festival concours Plantes d’Avenir.

En savoir plus → www.tauzia.fr

Château de Tauzia 33170 Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine Parc à l'anglaise de 20 hectares, dessiné en 1827 par le jardiniste Louis-Bernard Fischer, accompagnant une chartreuse de la fin du XVIIe siècle, dessinée par l'architecte Victor Louis. Le parc a conservé son périmètre d'origine, des arbres remarquables bicentenaires, des étangs et une longue allée de platanes. Bus ligne N°10, arrêt « Cayac ». Il est accessible au public les week-end des fêtes des plantes et de Rendez-vous aux Jardins (dates sur www.tauzia.fr, entrée payante). Visite gratuite du parc et du château le week-end du patrimoine, visite guidée de la rotonde.

Le parc a conservé son périmètre d’origine, des arbres remarquables bicentenaires, des étangs et une longue allée de platanes. Bus ligne N°10, arrêt « Cayac ». Il est accessible au public les week-end des fêtes des plantes et de Rendez-vous aux Jardins (dates sur www.tauzia.fr, entrée payante). Visite gratuite du parc et du château le week-end du patrimoine, visite guidée de la rotonde.

