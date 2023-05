Nuits des étoiles Ligoret, 11 août 2023, Tauxigny-Saint-Bauld.

Ateliers à partir de 17h00, pique-nique à partir de 19h30, conférence à 20h45 suivie d’observations une fois la nuit tombée dans les télescopes. Prévoir son pique-nique..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-12 00:00:00. EUR.

Ligoret

Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Workshops from 5:00 pm, picnic from 7:30 pm, conference at 8:45 pm followed by observations once the night falls in the telescopes. Bring your own picnic.

Talleres a partir de las 17:00 horas, picnic a partir de las 19:30 horas, conferencia a las 20:45 horas seguida de observaciones al anochecer en los telescopios. Traiga su propio picnic.

Workshops ab 17.00 Uhr, Picknick ab 19.30 Uhr, Vortrag um 20.45 Uhr, gefolgt von Beobachtungen nach Einbruch der Dunkelheit durch die Teleskope. Picknick mitbringen.

