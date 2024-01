Poï Tauxigny-Saint-Bauld, samedi 16 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 11:00:00

fin : 2024-03-16 11:30:00

POÏ, des poireaux et des bébés

Dans un décor de carton, un acteur ou une actrice sort des coulisses… c’est un poireau !

Dans une scénographie minimaliste, deux comédiens jouent les maitres marionnettistes pour donner vie à ces légumes. Tour à tour poireau chien, poireau peintre, poireau joueur… Poireaux frais, sortis de l’étal du marché, et poireaux-chimères affirment leurs différences avec force et détermination ! Jamais on n’aurait imaginé, qu’un poireau puisse être si expressif…

Quand le légume s’affranchit du réel, aspire à devenir champion, glouton, balai, chacun est invité à puiser dans son imagination pour mieux se nourrir de rires.

3 EUR.

4 Rue du Stade

Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire nacelculture@gmail.com



