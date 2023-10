Quine du Club des Aînés Ruraux Taussac, 4 février 2024, Taussac.

Taussac,Aveyron

Animation organisée par le Club des Aînés Ruraux de Mur-de-Barrez et Taussac..

2024-02-04 fin : 2024-02-04 . EUR.

Taussac 12600 Aveyron Occitanie



Animation organized by the Club des Aînés Ruraux of Mur-de-Barrez and Taussac.

Animación organizada por el Club des Aînés Ruraux de Mur-de-Barrez et Taussac.

Animation organisiert vom Club des Aînés Ruraux de Mur-de-Barrez et Taussac (Club der älteren Landbewohner von Mur-de-Barrez und Taussac).

Mise à jour le 2023-09-20 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ