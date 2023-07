Festival Hirondelle : Concert « Envolée » à Taussac Taussac, 20 août 2023, Taussac.

Taussac,Aveyron

Avec pour thème « Oiseaux », venez profitez d’un concert de musique de chambre à l’église de Taussac à 18h..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . 50 EUR.

Taussac 12600 Aveyron Occitanie



With « Birds » as its theme, come and enjoy a chamber music concert in the Taussac church at 6pm.

Con el tema « Pájaros », venga a disfrutar de un concierto de música de cámara en la iglesia de Taussac a las 18:00 horas.

Unter dem Motto « Vögel » genießen Sie um 18 Uhr ein Kammermusikkonzert in der Kirche von Taussac.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme en Aubrac