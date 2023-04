Concert Vents Sylvia Tauriac Catégories d’Évènement: Lot

Lot . EUR Formé par des étudiants et des diplômés récents de la Royal Academy of Music, Sylva Winds est un ensemble de chambre polyvalent et passionné qui a pour vision de révolutionner la perception du quintette à vent. Ils ont remporté le prestigieux Blake Prize en mars 2020 et le Digital Chamber Music Prize en mars 2021. Membres :

Flûte Yi-Hsuan Chen

Hautbois Drake Gritton

Corne Zoë Tweed

Basson

Clarinette Rowan Jones ferrandou

