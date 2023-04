Inauguration de « l’Estafette », scène guinguette itinérante, 1 juin 2023, Tauriac-de-Naucelle.

L’Association Jeunesse Arts & Loisir, X Fest Organisation et Pollux Association vous invitent à fêter le lancement de cet équipement culturel mobile..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . .

Tauriac-de-Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



The Association Jeunesse Arts & Loisir, X Fest Organisation and Pollux Association invite you to celebrate the launch of this mobile cultural equipment.

La Association Jeunesse Arts & Loisir, X Fest Organisation y Pollux Association le invitan a celebrar el lanzamiento de este equipamiento cultural móvil.

Die Association Jeunesse Arts & Loisir, X Fest Organisation und Pollux Association laden Sie ein, den Start dieser mobilen Kultureinrichtung zu feiern.

