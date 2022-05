TAUREAUX-TERROIR AUX ARENES DE LUNEL Lunel, 12 mai 2022, Lunel.

EUR 5 5 Très appréciées les années précédentes, les soirées reviennent. Maestria Production renouvelle en effet le concept qui se trouve à la convergence de la bouvine, de notre terroir et de la convivialité, l’ADN en quelques sortes de notre territoire. Avec les taureaux-terroir, le public pourra accéder à la terrasse des arènes Francis San Juan et profiter des stands de vignerons et producteurs rassemblés, ainsi que de l’animation musicale. En parallèle, la piste sera animée par un manadier qui se chargera d’une démonstration pédagogique concernant la bouvine, les taureaux, les courses camarguaises ou le rôle du gardian. L’occasion de découvrir les traditions camarguaises et de déguster les bons crus de notre terroir !

+33 6 31 13 19 01

©Ville de Lunel

