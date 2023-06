Contes des traditions taurines de Camargue Taureau Nîmes Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Contes des traditions taurines de Camargue Taureau Nîmes, 17 septembre 2023, Nîmes. Contes des traditions taurines de Camargue Dimanche 17 septembre, 10h30 Taureau Gratuit. Entrée libre. Laissez-vous conter la féérie des taureaux le long d’un parcours qui vous emmène du taureau de Camargue jusqu’aux arènes. Souhaitez-vous découvrir les origines des sports traditionnels de la bouvine et de la course camarguaise ? Aimeriez-vous savoir pourquoi les taureaux se rassemblent lorsque la lune est en croissant ou ce qui se passe lorsque qu’un veau de Camargue naît avec une étoile de poils blancs sur le front ? Venez écouter les contes de Lise et Georges Gros, racontés par Claudine Paul-Gros, également connue sous le nom d’Ester Lucada. Taureau Place des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 06 81 12 51 65 Statue du « Taureau » offerte à la ville de Nîmes. Arrêt Hemingway tramway ligne T1. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Taureau
Place des Arènes, 30000 Nîmes
Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie

