Marché de Noël Médiéval de Taulignan Taulignan, 25 novembre 2023, Taulignan.

Taulignan,Drôme

Découvrez le marché de Noël Médiéval de Taulignan !

Deux jours de fête pour vous imprégner de la magie de Noël, profiter des animations (11 animations dont 10 gratuites) et rencontrer 95 artisans..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the Taulignan Medieval Christmas Market!

Two days of festivities to soak up the magic of Christmas, enjoy the entertainment (11 events, 10 of them free) and meet 95 artisans.

Descubra el Mercado Medieval de Navidad de Taulignan

Dos días de fiesta para impregnarse de la magia de la Navidad, disfrutar de la animación (11 actos, 10 de ellos gratuitos) y conocer a 95 artesanos.

Entdecken Sie den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Taulignan!

Zwei Tage lang können Sie den Zauber der Weihnacht in sich aufnehmen, von den Animationen profitieren (11 Animationen, davon 10 kostenlos) und 95 Handwerker treffen.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes