Finistère . L’Association Saint-Herbot de Taulé organise une exposition de peinture et de sculpture à la Chapelle Saint-Herbot. Elle réunit 5 peintres : Marie-Christine L’hostis (huile), Madeline Berger (aquarelle), Naig, Nicolas Planson (acrylique et pastel sec) et Yoran Lucas (huile). Le sculpteur sur métal Xtophe exposera également ses œuvres. L’exposition aura lieu du samedi 15 avril au lundi 1er mai inclus, tous les jours de 14h à 18h. trevien.jef@gmail.com Taulé

