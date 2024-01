Karaoké party la star c’est vous ! salle du patronage Taulé, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17 02:00:00

Le comité des fêtes organise une soirée karaoké à Taulé sur le thème La star, c’est vous !»

Pour l’ambiance, la salle dotée d’un écran géant et d’un éclairage de scène, des boissons et des plateaux apéritifs seront proposés et pour le confort du public fauteuils et canapés. Venez déguisés !

Possibilité de réserver les plateaux apéritifs.

salle du patronage Rue du Patronage

Taulé 29670 Finistère Bretagne comitedesfetestaule@outlook.fr



L’événement Karaoké party la star c’est vous ! Taulé a été mis à jour le 2024-01-18 par OT BAIE DE MORLAIX