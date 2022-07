Tau Neufs Aureille Aureille Catégories d’évènement: Aureille

Tau Neufs Aureille, 21 juillet 2022, Aureille. Tau Neufs

2 avenue Mistral Hôtel de Ville Mairie d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône Hôtel de Ville 2 avenue Mistral

2022-07-21 21:30:00 – 2022-07-21

Hôtel de Ville 2 avenue Mistral

Aureille

Au programme :



Jeudi 21 juillet 2022 à 21H30 :

Tau Neufs

Manades : Blanc, Gillet, Guillierme, Ribaud-Tiberio.

