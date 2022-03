TATUM GALLINESQUI Lons-le-Saunier, 22 avril 2022, Lons-le-Saunier.

TATUM GALLINESQUI Darius Club 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

2022-04-22 – 2022-04-22 Darius Club 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura

Vie et Mort d’Isidjiom de Cinkabourg est un album concept tout droit sorti des méninges de Tatum Gallinesqui. Ça raconte l’histoire d’un petit bonhomme de sa conception jusqu’à ses vieux jours. Bien sûr les mêmes thèmes reviennent. L’Afrique et la France, l’Autre, le foot, la sexualité, le besoin ou le refus (selon les heures et les humeurs) d’appartenance. Pour chanter l’histoire d’un petit bonhomme de sa naissance jusqu’à ses vieux jours, Jean-Christophe Folly invente la rumba togolaise, inspirée de la musique de son enfance.

Vie et Mort d’Isidjiom de Cinkabourg est un album concept tout droit sorti des méninges de Tatum Gallinesqui. Ça raconte l’histoire d’un petit bonhomme de sa conception jusqu’à ses vieux jours. Bien sûr les mêmes thèmes reviennent. L’Afrique et la France, l’Autre, le foot, la sexualité, le besoin ou le refus (selon les heures et les humeurs) d’appartenance. Pour chanter l’histoire d’un petit bonhomme de sa naissance jusqu’à ses vieux jours, Jean-Christophe Folly invente la rumba togolaise, inspirée de la musique de son enfance.

Darius Club 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-02-23 par