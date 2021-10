Paris La Bellevilloise île de France, Paris TATTOO VILLAGE WINTER IS COMING La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

TATTOO VILLAGE WINTER IS COMING La Bellevilloise, 21 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 21 novembre 2021

de 13h à 23h

payant

Tattoo Village à La Bellevilloise dimanche 21 novembre 2021. ‍ Premier arrivé = premier servi ! L’hiver approche, les tee-shirts sont remplacés par des pulls, pas d’expositions au soleil… C’est le moment d’en profiter avant l’été prochain ! C’est donc avec une immense joie que l’on rassemble, à nouveau, 55 intervenants (tatoueurs, fripes, disquaires, stands, artistes) sous un grand format 3.0. 3 salles qui rendront hommage au tatouage ainsi qu’à la culture urbaine : club, loft et forum. Les bécanes seront de sortie ce dimanche 21 novembre prochain à La Bellevilloise de 13h à 23h ! Au programme : Tatoueurs, Fripes, Grillz, Disquaires, Associations, oeuvres d’art et dj sets, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Bienvenue à tous les amoureux du tatouage, les chineurs de fripes, les vinyl lovers et tous les danseurs vétérans, le Tattoo Village est le nouveau rendez-vous ! PLUS D’INFOS Événements -> Salon La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/294650939160995/ Événements -> Salon

Date complète :

2021-11-21T13:00:00+01:00_2021-11-21T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris