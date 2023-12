Tattoo Village : New Year, New Flash La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tattoo Village : New Year, New Flash La Bellevilloise Paris, 14 janvier 2024, Paris. Le dimanche 14 janvier 2024

de 13h00 à 23h00

.Tout public. payant Early bird : 6.05 EUR

Reghular : 9.35 EUR

Le dimanche 14 janvier, nous accueillons une nouvelle édition du Tattoo Village à La Bellevilloise ! Toujours le principe du premier arrivé = premier servi. C’est une immense joie de rassembler, à nouveau, 75 intervenants (tatoueurs, fripes, disquaires, stands, artistes) sous un grand format 3.0. Avec 3 salles qui rendent hommage au tatouage ainsi qu’à la culture urbaine : club, loft et forum ainsi qu’un espace extérieur où profiter du soleil. Au programme : Tatoueurs, Friperies, Disquaires, Créateurs, Associations, œuvres d’Art et DJ SET; le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Bienvenue à tous les amoureux du tatouage, les chineurs de fripes, les vinyle lovers et tous les danseurs vétérans, le Tattoo Village est le nouveau rendez-vous ! La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Contact : https://shotgun.live/fr/events/tattoo-village-new-flash

