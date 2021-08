Paris La Bellevilloise île de France, Paris TATTOO VILLAGE LA RENTREE DES FLASHS La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

TATTOO VILLAGE LA RENTREE DES FLASHS La Bellevilloise, 12 septembre 2021, Paris.

Tattoo Village à La Bellevilloise dimanche 12 septembre 2021. ‍ Premier arrivé = premier servi ! Qui dit fin de l’été, dit plus d’exposition au soleil, dit Tatouage ! C’est donc avec une immense joie qu’on rassemble, à nouveau, 45 intervenants (tatoueurs, fripes, disquaires, stands, artistes) sous le grand format 2.0, qui rend hommage au tatouage et à la culture urbaine sur les deux étages du lieu (loft et forum). Les bécanes seront de sortie ce mercredi 12 Septembre prochain à La Bellevilloise de 13h à 23h ! Au programme : Tatoueurs,Grillz, Disquaires, Fripes, Associations, oeuvres d’art et dj sets, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Bienvenue à tous les amoureux du tatouage, les chineurs de fripes, les vinyl lovers et tous les danseurs vétérans, le Tattoo Village est le nouveau rendez-vous ! ⏳ Tattoo velvet moon : https://www.instagram.com/velvetmoontattoo/ billie.odd https://instagram.com/billie.odd Your Bandit https://instagram.com/your_bandit Da Monti https://instagram.com/da.monti.tattoo Sainte Hylas https://instagram.com/saintehylas Noar https://instagram.com/noar.ttt Lucamour https://instagram.com/lucamour_tattoo Hi Sorry Mom https://instagram.com/hi_sorry.mom Erubescente https://instagram.com/erubescente lovestore.paris : https://www.instagram.com/lovestore.paris/ – More TBA yeye.ink https://www.instagram.com/yeye.ink/ zozita.slowpoke https://www.instagram.com/zozita.slowpoke/ huttattoo_ https://www.instagram.com/huttatoo_/ Futur tattoo club : https://www.instagram.com/futurtattooclub/ – More TBA xtreizx https://www.instagram.com/xtreizx/ lesamoursimaginairestattoos https://www.instagram.com/lesamoursimaginairestattoos/ blackblade_tattoo : https://www.instagram.com/blackblade_tattoo/ MisterMonster https://www.instagram.com/mistermonster_/ Hyper Chrome https://www.instagram.com/hyperchromeproject/ gavroche.ttt https://www.instagram.com/gavroche_ttt/ Youra https://www.instagram.com/yourayou/ Hello Hello Théo https://www.instagram.com/hellohellotheo/ Hippolyte___songe https://www.instagram.com/hippolyte__songe/ Lab_Paris : https://www.instagram.com/lab_paris/ soeur_louve_tattoo https://www.instagram.com/soeur_louve_tattoo/ arte.perdura https://www.instagram.com/arte.perdura/ spikybabytattoo https://www.instagram.com/spikybabytattoo/ yvesgabrielso https://www.instagram.com/yvesgabrielso/ Ananda https://www.instagram.com/ananda.tattoo/ Hmenou https://www.instagram.com/hmenou/ ️ Line-up Alyhas Carlos Cogan G High DJo Messes Basses Fripes et intervenants Z-Grillz : https://www.instagram.com/z_grillz/ Gentislbourreaux : https://www.instagram.com/gentilsbourreaux/ Ol’digger : https://www.instagram.com/oldiggershop/ thriftordiepr/ : https://www.instagram.com/thriftordiepr/ amor&dust : https://www.instagram.com/amor.dust24/ paillettes pompettes : https://www.instagram.com/paillettespompettes/ le chanvrier français : https://www.instagram.com/le_chanvrier_francais/ ouestled : https://www.instagram.com/ouestled/ Disquaires Increase the Groove Records Vinyl Hurlant Jazzystik La freak Événements -> Salon La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/1466746197014033 Événements -> Salon

