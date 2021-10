Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Tattiana Angel Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Chanteuse et compositrice d’origine colombienne,Tattiana s’est installée en France il y a 7 ans. Elle présentera un répertoire de chansons traditionnelles ainsi que des compositions. ” Chanteuse depuis très petite, j’ai toujours été amoureuse du folklore d’Amérique latine. Je vois dans le folklore l’une des meilleures façons de conserver le patrimoine des peuples et de transmettre leur histoire. Chaque rythme est l’héritage des luttes pour la revendication de leurs droits. Nos rythmes ont de la passion, de la joie, de la tristesse, de la vie. ”

