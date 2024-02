Tattiana Angel Maison des arts Cabriès, vendredi 5 avril 2024.

Tattiana Angel Maison des arts Cabriès Bouches-du-Rhône

La voix de Colombie. Une éclosion de douceur et de poésie en hommage aux peuples et aux paysages d’Amérique du Sud. Tel un baume apaisant, sa musique agit comme une cure de douceur bienfaisante !

Originaire des terres verdoyantes de Colombie, la chanteuse et compositrice Tattiana Angel nous embarque dans son univers et célèbre la richesse musicale d’Amérique latine.



Profondément influencée par les grandes artistes que sont Violetta Parra, Mercedes Sosa et Natalia Lafourcade, Tattiana Angel écrit ses chansons en s’inspirant des rythmes issus des peuples des montagnes et de la mer comme la zamba, le huayno ou la cumbia.



Ses compositions reflètent un mariage harmonieux entre tradition et modernité, mêlant avec finesse engagement social et sensibilité artistique. À travers sa musique, elle parvient à exprimer ses réflexions les plus profondes sur notre société, utilisant sa sensibilité aiguisée pour emmener les auditeurs dans un voyage transcendant les frontières, tout en transmettant un message puissant celui de la reconnexion à notre humanité et à la nature. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 23:30:00

Maison des arts 2010 rue des écoles

Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@laboiteamus.com

