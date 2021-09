Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Tatoo Flash Day Spéciale Rentrée Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Tatoo Flash Day Spéciale Rentrée Romans-sur-Isère, 5 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Tatoo Flash Day Spéciale Rentrée 2021-09-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-05 20:00:00 20:00:00

Romans-sur-Isère Drôme Une journée tattoo flash est une journée ou vous pouvez venir sans RDV

voir et adopter directement sur le moment les flashs dessinés pour l’occasion Les flashs ne sont pas modifiables et leurs tarifs seront directement inscrits dessus . +33 7 83 05 79 76 dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.04894#5.01463