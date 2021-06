TATIE JAMBON – Marianne James Theâtre Traversière, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 26 au 27 juin 2021 :

samedi, dimanche de 14h30 à 16h

payant

Extravagante et pétillante, Marianne James embarque les enfants (et leurs parents) pour leur première rêve-party.

Marianne James est LA tatie idéale, une « Tatie Jambon » à la langue bien pendue. Accompagnée de ses deux complices musiciens Sébastien Buffet et Philippe Begin, elle fait la leçon aux enfants tout en les faisant rêver. Elle dit les choses cash (non, on n’est pas né dans un chou ou une rose) et aborde, mine de rien, des thèmes plus graves : l’indépendance, la préférence sexuelle, le fait d’avoir le cafard… Bossa, samba, pop, électro… ; un concert rock’n’roll et généreux, comme Tatie Jambon, une belle idée de sortie pour toute la famille !

Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière Paris 75012

© Marie-Clémence DAVID