Les cro-mignons t’emmènent dans la 11ème SNPE Tatie Audrey et L’espace cro-mignons Castelginest, vendredi 1 mars 2024.

Début : 2024-03-01T08:30:00+01:00 – 2024-03-01T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T08:30:00+01:00 – 2024-03-22T18:00:00+01:00

Pour la quatrième année consécutive, je relève le défi de la Semaine Nationale de la Petite Enfance. La thématique cette année, laisse les enfants aux commandes et les adultes deviendront un public observateur, bienveillant et un peu enfant aussi. Cette année étant très inspirante, la SNPE de l’espace cro-mignons débutera le 1er mars et se terminera en beauté le vendredi 22 mars. J’accueillerai avec grand plaisir des intervenants en musique, en théâtre, en médiation animale et des artistes, pas forcément habitués au monde des tout-petits. Ma SPNE est donc partiellement ouverte au public. N’hésitez pas à me contacter pour un partenariat joyeux! J’interviendrai également le 20 mars dans une asso d’assistantes maternelle. Encore une très chouette édition qui nous attend! J’ai hâte! J’ai hâte! J’ai hâte! Comme une môme la veille de Noël ;-)

Tatie Audrey et L’espace cro-mignons rue des Graves 31780 Castelginest Castelginest 31780 Haute-Garonne Occitanie