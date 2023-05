Tatiana — JULIEN ANDUJAR Théâtre de l’Aquarium, 1 juin 2023, Paris.

Le jeudi 01 juin 2023

de 20h00 à 21h45

.Tout public. payant

Julien Andujar nous partage ce cabaret autobiographique au sujet de sa sœur disparue, Tatiana.

Entre cabaret, comédie musicale, théâtre documentaire et fiction autobiographique, le spectacle Tatiana s’inscrit dans la lignée formelle du travail de décloisonnement que mène Julien Andujar depuis plus de vingt ans. Mais, dans cette nouvelle création, à la fois grave et fantasque, le chorégraphe-performeur aborde un sujet intime à l’extrême : la disparition de sa sœur adolescente lorsqu’il était enfant. L’artiste traverse seul au plateau cet événement traumatique, en incarnant une galerie de personnages, proposant une traversée bouleversante de ses souvenirs, avec humour et humanité, dans les méandres de sa psyché. Sans concessions, sans compromis, sans non-dits, l’artiste va droit à l’essentiel, et sait le partager, en ouvrant grand les portes de la maison Andujar.

Avec le soutien de l’Onda.

Théâtre de l’Aquarium 2 Route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/julien-andujar/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/181156-tatiana-de-julien-andujar

©Vincent Curutchet Tatiana — Julien Andujar