Horaire : 19:00

Représentations les 19 et 20 janvier 2023 Danse. « Tatiana » est une fiction autobiographique : le 24 septembre 1995, Tatiana, âgée alors de 17 ans, disparaît pour ne jamais revenir ni être retrouvée. Aujourd'hui, Julien, danseur et chorégraphe, entreprend de dresser le portrait multiple de sa sœur disparue en endossant les multiples personnages qui entourent ce drame, tour à tour le gendarme, la journaliste, la voyante, l'avocat, la meilleure amie, le père, la mère, les frères. Julien est aussi son petit frère, fan du prénom de sa sœur, un prénom doux, exotique, plein de A et de T, qui braque l'imaginaire directement vers l'Espagne. Ce prénom qui va s'étaler dans les journaux, à travers le monde, et incarner les disparues de la gare de Perpignan. Tatiana est devenue un fait-divers. Julien Andujar lui rend toute sa présence sur un plateau aux couleurs vives, avec un spectacle jamais figé. Son corps mue au gré des personnages qu'il incarne, sa voix change de timbre, sa peau s'adapte, le spectacle est en transition permanente. Seul en scène, il ne s'enferme pas dans une écriture trop introspective, travaillant et adaptant sans cesse pour brandir un spectacle résolument vivant. Public : à partir de 14 ans Durée : 1h

