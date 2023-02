Quand la sculpture terre papier sublime l’art de la table ! Tatiana Blin – Céramiste d’art, 1 avril 2023, Strasbourg.

Quand la sculpture terre papier sublime l’art de la table ! 1 et 2 avril Tatiana Blin – Céramiste d’art

Diplômée de l’Institut Européen des Arts Céramiques, mes créations sont issues de recherches et d’expérimentations. Je joue avec la plasticité de la terre, sa résistance à la haute température, et la fusion entre différents émaux. Je profite de l’aléatoire de ces combinaisons pour révéler la beauté de la matière, tant pour réaliser des pièces uniques que de l’utilitaire (art de la table).

Je créée des sculptures en terre papier (mélange d’argile et de cellulose) ce qui permet de révéler la douceur, la fragilité et la légèreté de ces pièces. Il y a un côté intuitif et organique que j’essaye de transposer dans ma collection d’art de la table : ce sont des pièces en grès, tournées, tournassées et émaillées.

Au travers de mes différentes collections, Intemporelle, Organic et Origine, j’invite le spectateur au voyage.

Ainsi, avec la collection Origine, je dessine des paysages en jouant avec des textures pour pourvoir ensuite les mettre en relief avec l’émail.

Sur la nouvelle collection Grés noir – Email blanc, le voyage est plus sensoriel ! Dualité entre deux matières : le brut du grès noir vient épouser la douceur de l’émail blanc.

Et au fil de mon inspiration, apparaît cette rencontre entre mon utilitaire et mes sculptures en terre papier Métamorphoses : le visiteur entre dans l’univers d’un végétal marin ou floral.

Il s’agit de tasses et de bols en grès tournés et façonnés avec des sculptures en terre papier : il y a Seascape, Flowerbloom et Tiny Flowers.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, j’invite ce voyageur à participer à la création d’une sculpture organique : chacun pourra y apporter son « empreinte » au travers de différents médiums (feuillage, coton…). Trempés dans de la barbotine en terre papier et ensuite séchés, ces différents éléments seront ensuite apposés sur une structure en grès.

Tatiana Blin – Céramiste d’art 19 rue de la Redoute 67100 Strasbourg Strasbourg 67026 Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+00:00 – 2023-04-02T17:00:00+00:00