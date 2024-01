Tatiana · Julien Andujar Le Carreau du Temple Paris, samedi 10 février 2024.

de 16h00 à 16h45

de 12h00 à 12h45

.Tout public. A partir de 11 ans. payant

Tarif unique à 10€

Un numéro de cabaret tragi-comique bouleversant en mémoire à sa grande sœur disparue !

Pour Julien Andujar, ce projet est né d’une nécessité, celle d’être sur scène pour parler de sa sœur Tatiana, disparue le 24 septembre 1995, sans laisser de trace. Enfant âgé de 11 ans au moment des faits, il n’avait pas encore conscience que ce prénom si familier, si personnel, allait devenir, en quelques jours, un fait divers puis le symbole des disparues de la gare de Perpignan.

S’appuyant sur son expérience du cabaret et de performeur, Julien Andujar endosse toutes les identités pour faire revivre le souvenir de sa sœur aînée. Le spectacle est ainsi pensé en constante mutation, en transition, d’un personnage à un autre, incarnation et imitation de fantômes drôles et fantasques : le gendarme, la meilleure amie, l’avocate, le papa… Jouant avec ces identités multiples, l’artiste flirte avec la mort et l’amour. Le corps est pris comme une archive qui prête sa voix, sa peau et ses cellules.

Dans ce spectacle, le public se retrouve en prise directe avec ce moment intimiste, véritable acte performatif en mémoire à cette grande sœur disparue. Julien Andujar y livre un numéro de cabaret tragi-comique, un hommage aux disparu·e·s.

Spectacle conseillé à partir de 11 ans

