. gratuit Entrée libre et gratuite Jusqu’au 16 février dans le 18e, l’art pousse les portes de l’ancien magasin Tati, avec l’expo street art Les enfants de Tati ! Une exposition dans l’ancien magasin mythique de Tati à Barbès, c’est incroyable… et pourtant vrai ! Rendez-vous jusqu’au 16 février au 2 bd de Rochechouart dans le 18e pour Les enfants de Tati, qui réunit plus d’une trentaine d’œuvres sur deux niveaux. Cette expo est organisée par Gringo Production et l’Union Jeunesse Internationale, et présente nombre de grands artistes du street art : Skout, Oreo, Xare, Haribow, Cost, Zenoy, Berthet, Yosh, Sino, Omouck, Tom Geleb, Nebay, Tore, Cristobal Diaz. L’ancien bâtiment de Tati dans le 18e accueille depuis le 10 septembre 2022 un nouveau lieu éphémère : l’Union de la jeunesse internationale. Espace d’expo, radio, cantine, l’association Les Oiseaux Migrateurs ont travaillé plusieurs mois sur ce projet d’urbanisme transitoire. UNI, l’Union Jeunesse Internationale, (Ex Magasin Tati) 2 boulevard Marguerite de Rochechouart 75018 Paris Contact : https://www.gringoproduction.com/

Clémentine Michaud / Ville de Paris Expo Les enfants de Tati, œuvre de Sino

