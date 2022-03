Tataki Zomé Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 11 mai 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Anne Damesin, artiste plasticienne, viendra animer un atelier d’impression végétale sur tissu dans le cadre du mois vert. L’atelier d’empreintes végétales consiste à expérimenter une technique japonaise ancestrale dénommée le Tataki Zomé. Cet art consiste à marteler des végétaux sur des tissus de coton afin d’obtenir les empreintes des plantes. Les cellules de la plante, sous l’action du martelage, s’ouvrent, libèrent leurs sucs et imprègnent ainsi le tissu.

Enfants seuls à partir de 10 ans, familles avec enfants Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (Paris) (178m) 62 : Vercingétorix (Paris) (174m)

Contact : 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/ Atelier

