2022-09-03 – 2022-09-04 Le Festival des Tastes en Minervois, créé en 2015 par les vignerons de l’Appellation pour fêter les 30 ans de leur AOC, devient le grand rendez-vous annuel des épicuriens autour de l’alliance des vins et de la gastronomie d’aujourd’hui. Programmé chaque premier week-end de septembre, il célèbre aussi le début des vendanges. Nos vigneronnes et vignerons profitent ainsi d’une petite pose pour croquer dans ce grand moment de convivialité et de partage, amenant aussi les festivaliers à découvrir un Terroir sous ses plus belles couleurs, celles d’une végétation au summum de sa beauté. Des vignes grouillantes de vie, et dont l’énergie qui s’en échappe se révèle profondément contagieuse, voilà ce qui attend les curieux pénétrant dans le Minervois. +33 4 68 27 80 00 dernière mise à jour : 2022-04-04 par

