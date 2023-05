« Taste of Paris » au Grand Palais Éphémère Grand Palais éphémère, 11 mai 2023, Paris.

Du jeudi 11 mai 2023 au dimanche 14 mai 2023 :

vendredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 23h30

vendredi, samedi, dimanche

de 12h30 à 16h00

jeudi

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant

De 16 à 106 euros

Rendez-vous du 11 au 14 mai au sein du tout nouveau Grand Palais Ephémère pour célébrer la gastronomie pendant quatre jours ! Que Faire à Paris est heureux de vous faire gagner 2×2 entrées…

« Taste of Paris » rassemble en un seul lieu le meilleur de la scène culinaire française actuelle. L’occasion de se régaler de plats incontournables des restaurants parmi les plus iconiques, désirables et excitants du moment, présentés en portions. Chefs trois étoiles ou pépites à découvrir : ils ne sont choisis que sur un seul critère, leur talent fou pour la cuisine d’exception.

Le food court le plus pointu de France

En plus des restaurants, la crème des artisans et producteurs est aussi au rendez-vous. Sélectionnés pour leur excellence et leur engagement, ils vont vous faire découvrir les ingrédients que les chefs plébiscitent pour leur qualité, leur singularité, leur goût.

Des animations

Vous retrouverez à chaque édition des dizaines de chefs, tous spécialisés dans des domaines différents. Entre pâtisseries, artisanats, plats étrangers et spécialités françaises, il y en aura pour tous les goûts. Vous pourrez ainsi prendre part à de nombreuses dégustations de gastronomie mais également de champagnes et cocktails. Des démonstrations seront aussi effectuées sur scène et commentées par les chefs présents, afin de vous donner quelques idées !

Des démonstrations avec les plus grands chefs

Les meilleurs chefs montent sur scène pour des démonstrations en live. L’occasion unique de découvrir leur univers, d’échanger avec eux, et de plonger dans leur identité culinaire. Pour ceux qui souhaitent mettre la main à la pâte, l’atelier des chefs offre la possibilité de suivre les cours de cuisiniers professionnels accomplis… À vos tabliers !

Une programmation « drinks » à ne pas manquer

Bars à champagne ou à cocktails, bars à bière, à vins, à café ou à eau, le meilleur de la scène « liquide » sera également présent. Une affiche qui promet de passionnantes découvertes : accords audacieux, dégustations surprenantes et conseils avisés des experts vous attendent au détour des allées.

Jeux-concours : vous avez jusqu'au vendredi 12 mai 14 h pour tenter votre chance et remporter 2 des 4 places mises en jeu !

Grand Palais éphémère Place Joffre 75007 Paris

Contact : https://paris.tastefestivals.com/ https://paris.tastefestivals.com/achetez-vos-billets/

