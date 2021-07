Roubaix Mission Locale Nord, Roubaix TASSK – L’art de parler Mission Locale Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Mission Locale, le jeudi 15 juillet à 14:00

Atelier autour de l’art de bien parler, vient participer à nos minis débats, la participation est inévitable, et n’oublie pas ton stylo bic ! 11 places disponibles

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T16:00:00

