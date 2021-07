Roubaix Mission Locale Nord, Roubaix TASSK – Ciné-débat « Ecrire pour exister » Mission Locale Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

TASSK – Ciné-débat « Ecrire pour exister » Mission Locale, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Roubaix. TASSK – Ciné-débat « Ecrire pour exister »

Mission Locale, le mardi 13 juillet à 14:00

Ciné-débat autour du film « Ecrire pour exister », discussion autour du film et de ces différentes thématiques abordées.

gratuit

ciné-débat « Ecrire pour exister » Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Étiquettes évènement : Autres Lieu Mission Locale Adresse 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Mission Locale Roubaix