Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, le dimanche 12 juin à 15:00

Horaire: 15h Objet d’usage, de collection ou d’histoire, la tasse a toujours témoigné de l’évolution du goût de ses contemporains, sur les plans stylistique et décoratif. Déclinée sous toutes les formes par de nombreuses générations d’artisans et d’industriels, elle est également devenue au fil du temps un véritable médium d’expression pour les designers et les artistes. Nue ou ornée de motifs, la tasse séduit par ses lignes élégantes ou surprend par l’aspect incommode de certains modèles. Ou quand le plaisir de l’œil transcende celui des papilles… Entrée libre, visite gratuite

Lionel Latham propose à travers cette exposition un regard averti sur les différents objets, notamment sur les fameuses soucoupes ! Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

