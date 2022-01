Tassel Tease Cabaret Show Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime « L’effeuillage burlesque, c’est l’art de retirer ses vêtements avec glamour et sensualité, sans vulgarité et toujours avec humour ». Cherry Lyly Darling. « Tassel Tease Cabaret Show », spectacle mêlant l’art de l’effeuillage burlesque, la danse cabaret, le cirque, la comédie et bien d’autres choses encore, se produit pour la première fois au Havre ! Mené par Cherry Lyly Darling, figure incontournable de l’effeuillage burlesque en France, venez découvrir cet univers glamour, sensuel, déjanté, bourré de paillettes et unique en son genre ! Avec : Cherry Lyly Darling, Lila Chupa Hoops, Lolahoo des Bois, Poupoupidou, Kassandra, Les Barbaras, Thomas Occhio. Le samedi 12 février à 20h, au Petit Théâtre.

« L'effeuillage burlesque, c'est l'art de retirer ses vêtements avec glamour et sensualité, sans vulgarité et toujours avec humour ». Cherry Lyly Darling. « Tassel Tease Cabaret Show », spectacle mêlant l'art de l'effeuillage burlesque, la danse… https://www.helloasso.com/associations/tassel-tease-company/evenements/cabaret-burlesque-show?fbclid=IwAR2HlQjb9XoblHEnMB44NMfHHlRcFT2Co2rtwoFoJ2OrVWho7YX-x4XAo3Y

