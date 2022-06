Tasciaca en pays Turon Drevant Drevant Catégories d’évènement: 18200

Drevant

Tasciaca en pays Turon Drevant, 10 juin 2022, Drevant. Tasciaca en pays Turon Drevant

2022-06-10 15:30:00 – 2022-06-10

Drevant 18200 Drevant Conférence de Philippe Pimbert, président de l’association des Amis du Musée et du Site de Tasciaca. +33 2 48 96 52 21 http://drevantlagroutte.fr/ Conférence de Philippe Pimbert, président de l’association des Amis du Musée et du Site de Tasciaca. CAP Drevant La Groutte

Drevant

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 18200, Drevant Autres Lieu Drevant Adresse Ville Drevant lieuville Drevant Departement 18200

Drevant Drevant 18200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drevant/

Tasciaca en pays Turon Drevant 2022-06-10 was last modified: by Tasciaca en pays Turon Drevant Drevant 10 juin 2022 18200 Drevant

Drevant 18200