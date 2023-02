TASCABILISSIMO! L’ALPILIUM-ST REMY DE PROVENCE, 5 mars 2023, ST REMY DE PROVENCE.

TASCABILISSIMO! L’ALPILIUM-ST REMY DE PROVENCE. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 16:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

LA MAIRIE DE ST REMY DE PROVENCE (PLATES V-R-2021-004018 & 004116) PRESENTE CE SPECTACLE Enfants, parents et grands-parents réunis pour chanter et danser sur des musiques du monde. Un grand moment festif pour fêter en famille les 10 ans de l’Alpilium. Né de la rencontre entre Marta dell’Anno et Victoria Delarozière, Tascabilissimo ! est un tour du monde à deux voix et cinq instruments : le violon, l’alto, le tamburello, l’accordéon diatonique et la râpe à fromage. Elles chantent l’amour, la liberté, les galères et les joies, en espagnol, italien, français, anglais, cajun et en dialecte du sud de l’Italie. Répertoires populaires méconnus, compositions et textes originaux, Tascabilissimo ! investit la musique de nuances, d’envolées, le tout sur une mise en scène originale qui dépote. Un concert plus ou moins traditionnel qui donne envie de bouger, de donner de la voix, au rythme de la cumbia, de la salsa, de la tarentelle, de la country… Pas besoin d’être spécialiste, il faut juste se laisser entraîner !PMR 0629196978

Votre billet est ici

L’ALPILIUM-ST REMY DE PROVENCE ST REMY DE PROVENCE AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY Bouches-du-Rhone

LA MAIRIE DE ST REMY DE PROVENCE (PLATES V-R-2021-004018 & 004116) PRESENTE CE SPECTACLE

Enfants, parents et grands-parents réunis pour chanter et danser sur des musiques du monde. Un grand moment festif pour fêter en famille les 10 ans de l’Alpilium.

Né de la rencontre entre Marta dell’Anno et Victoria Delarozière, Tascabilissimo ! est un tour du monde à deux voix et cinq instruments : le violon, l’alto, le tamburello, l’accordéon diatonique et la râpe à fromage. Elles chantent l’amour, la liberté, les galères et les joies, en espagnol, italien, français, anglais, cajun et en dialecte du sud de l’Italie. Répertoires populaires méconnus, compositions et textes originaux, Tascabilissimo ! investit la musique de nuances, d’envolées, le tout sur une mise en scène originale qui dépote.

Un concert plus ou moins traditionnel qui donne envie de bouger, de donner de la voix, au rythme de la cumbia, de la salsa, de la

tarentelle, de la country… Pas besoin d’être spécialiste, il faut juste se laisser entraîner !

PMR 0629196978

.8.0 EUR8.0.

Votre billet est ici