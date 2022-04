Tascabilissimo Flers, 1 juin 2022, Flers.

Tascabilissimo Maison d’activités Emile Halbout 2, rue Pierre Lemière Flers

2022-06-01 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-01 15:30:00 15:30:00 Maison d’activités Emile Halbout 2, rue Pierre Lemière

Flers Orne

(A partir de 4 ans)

Né de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria Delarozière, « Tascabillissimo ! » est un petit tour du monde à deux voix et trois instruments : le violon, l’alto et l’accordéon diatonique. Une invitation au voyage. Une pépite d’énergie. L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane. Les voilà toutes deux, revisitant un répertoire populaire méconnu du grand public, y glissant de-ci de-là des compositions et des textes originaux. Laissez-vous tenter, bercer, secouer par ce bal plus ou moins traditionnel où petit.e.s et grand.e.s se laissent volontiers envoûter !

