TASCABILISSIMO CONCERT A DANSER HALL DU FORUM, 26 mai 2023, BERRE L'ETANG.

TASCABILISSIMO CONCERT A DANSER HALL DU FORUM. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 19:30 (2023-05-26 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Gratuit pour les moins de 5 an(s) TASCABILISSIMO Musique à danser Durée : 1h Tout public Né de la rencontre entre Marta De l’Anno et Victoria Delarozière, « Tascabilissimo! » est un petit tour du monde à deux voix et trois instruments : le Violon, l’Alto et l’Accordéon Diatonique. Une invitation au voyage. Une pépite d’énergie. Un bal plus ou moins traditionnel où petits-et-grands se laissent volontiers envoûter. L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane. Les voilà toutes deux, revisitant des tubes issus de répertoires populaires méconnus du grand public, y glissant de ci de là des compositions et des textes originaux. Laissez-vous tenter, bercer, secouer. Laissez-les vous embarquer pour « una festa Tascabellissima ! »

HALL DU FORUM BERRE L’ETANG Avenue Fernand Léger Bouches-du-Rhone

