TASCABILISSIMO ! – CHAÎNON MANQUANT Laval, 16 septembre 2021, Laval.

TASCABILISSIMO ! – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-16 10:00:00 – 2021-09-16 11:00:00 Square de Boston Le Chapiteau

Laval Mayenne

EUR 6 Né de la rencontre entre Marta dell’Anno et Victoria Delarozière, Tascabilissimo! est un tour du monde à deux voix et cinq instruments : le violon, l’alto, le tamburello, l’accordéon diatonique et la râpe à fromage. Elles chantent l’amour, la liberté, les galères et les joies, en espagnol, italien, français, anglais, cajun et en dialecte du Sud de l’Italie. Répertoires populaires méconnus, compositions et textes originaux, Tascabilissimo! investit la musique de nuances, de silences, d’envolées, tout en respectant le rythme.

Un bal plus ou moins traditionnel où petit.e.s et grand.e.s se laissent volontiers embarquer.

Accordéon diatonique, tamburello : Victoria Delarozière

Violon, alto, râpe à fromage : Marta dellAnno

Mise en scène, regard extérieur : Anne Reymann

Scénographie : Fabien Leduc

Tout public à partir de 4 ans

Durée : 1h – Tarif : 6€

TASCABILISSIMO ! – Victoria Delarozière et Marta dell’Anno

https://www.lechainon.fr/programmation/tascabilissimo/

Né de la rencontre entre Marta dell’Anno et Victoria Delarozière, Tascabilissimo! est un tour du monde à deux voix et cinq instruments : le violon, l’alto, le tamburello, l’accordéon diatonique et la râpe à fromage. Elles chantent l’amour, la liberté, les galères et les joies, en espagnol, italien, français, anglais, cajun et en dialecte du Sud de l’Italie. Répertoires populaires méconnus, compositions et textes originaux, Tascabilissimo! investit la musique de nuances, de silences, d’envolées, tout en respectant le rythme.

Un bal plus ou moins traditionnel où petit.e.s et grand.e.s se laissent volontiers embarquer.

Accordéon diatonique, tamburello : Victoria Delarozière

Violon, alto, râpe à fromage : Marta dellAnno

Mise en scène, regard extérieur : Anne Reymann

Scénographie : Fabien Leduc

Tout public à partir de 4 ans

Durée : 1h – Tarif : 6€

dernière mise à jour : 2021-08-11 par