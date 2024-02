TARTUFFE Place Roger Panouse Tournefeuille, vendredi 16 février 2024.

Orgon est un bourgeois fortuné et charitable qui recueille Tartuffe, un soi-disant homme d’Église qu’il admire. Mais ce séducteur invétéré n’est qu’un imposteur qui n’en veut qu’à la fortune de son hôte, lequel se laisse piteusement tromper et abuser.

Gare aux jugements hâtifs, car Tartuffe est en nous, autour de nous, collé à chacun de nos pas, comme une ombre à laquelle on n’échappe jamais !11 EUR.

Début : 2024-02-16

fin : 2024-03-03

