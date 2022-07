Tartuffe Théorème, 1 décembre 2022, .

Tartuffe Théorème



2022-12-01 – 2022-12-17

De Molière (1622-1673) Mise en scène Macha Makeïeff

Mais qui est donc Tartuffe ? Qu’est-ce que l’emprise, la prédation, le consentement ?

Macha Makeïeff donne un nouveau destin aux personnages et enjeux de la pièce de Molière dans une mise en scène du désir et de l’imposture. Les personnages féminins y sont étonnants de force vitale.



Grande comédie qui dénonce l’hypocrite et l’imposteur, Le Tartuffe de Molière (1669) continue de troubler par la modernité insolente de son propos. Ou comment une famille de la grande bourgeoisie se divise dans son hôtel particulier autour d’un étrange et charismatique Envoyé, le condamne, le fantasme, l’adore, l’approche… Alors que Madame Pernelle et son fils Orgon célèbrent ce monstre de vertus, épouse, fils, fille, amant, amie et libertins dénoncent un étonnant prédateur. Parviendront-ils à le confondre, ou cèderont-ils à son charme vénéneux ?



En jouant de la part trouble de chaque personnage et des enjeux du pouvoir, Macha Makeïeff nous plonge dans un roman noir où le suspense ne cesse de croître.



Entre fantaisie et satire sociale, dans un décor éloquent, cette pièce hautement politique révèle ici une ambivalence terriblement contemporaine.



Et chacun, dans l’attente, dans le souvenir,

comme apôtre d’un Christ non crucifié

mais perdu, a son destin. C’est un théorème

et chaque destin est son corollaire.

Pier Paolo Pasolini

Grande comédie qui dénonce l’hypocrite et l’imposteur, Le Tartuffe de Molière (1669) continue de troubler par la modernité insolente de son propos

