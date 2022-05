Tartuffe, Molière – Quand les femmes prennent le pouvoir ! | Château des Bretonnières, 14 mai 2022, .

Tartuffe, Molière – Quand les femmes prennent le pouvoir ! | Château des Bretonnières

2022-05-14 – 2022-05-14

Dans le cadre de l’exposition « Femmes Éternelles » au Château des Bretonnières à Erbrée, découvrez le 14 mai, la célèbre pièce de Molière, adaptée par Grégoire Aubert pour 3 comédiennes, dans une version surprenante. Du théâtre populaire et exigeant. Un plaisir total !

Orgon est l’archétype du personnage de cour, tombé sous la coupe de Tartuffe, un hypocrite et un faux dévot dont il est totalement dupe. Tartuffe réussit ainsi à le manipuler devenant même son directeur de conscience. Au point de se voir proposer d’épouser Mariane, la fille de son bienfaiteur, alors même qu’il tente de séduire Elmire, la seconde femme d’Orgon, plus jeune que son mari. C’est là qu’intervient Dorine, la suivante de Mariane, figure éclairée, féministe avant l’heure, jamais à court d’arguments pour dénoncer les manœuvres. Elle tient ici un rôle central et mène la révolte, non seulement contre l’imposteur, mais aussi, mais surtout contre la vieille société machiste et patriarcale.

Adaptation & mise en scène : Grégoire Aubert. Avec Anaïs Khaizourane , Sophie Millon , Théodora Carla ; Création lumières & régie : Benjamin Civil. Décors : Jean-Michel Halbin. Costumes : Marie-Pierre Calliès

LA PRESSE EN PARLE >

«Un Tartuffe au féminin, il fallait oser ! Les trois comédiennes sont époustouflantes. Le tout est rythmé, inventif et jubilatoire. Le spectateur de tout âge est embarqué dans un univers subtil et intemporel au fil des alexandrins de Molière ponctués intelligemment de chansons de variété, de danses et mimes. Des jeux de masques permettent aux comédiennes d’alterner avec talent tous les rôles. Une critique sociétale qui a encore toute son actualité, portée par trois artistes en osmose parfaite. Un pur plaisir.» (Vaucluse Matin – 6 juillet 2021)

Trois comédiennes fines, justes, légères et graves. Trois interprètes sensibles qui nous ont enchantés. Trois musiciennes et chanteuses de talent. » (Revue – spectacle.com)

«Ce spectacle c’est 1h20 de talent !» (Les chroniques des noctambules – Festival d’Avignon 2021)

theleme.arts@gmail.com

