Tartuffe – Molière | Macha Makeïeff Amiens, 27 avril 2022, Amiens.

Tartuffe – Molière | Macha Makeïeff Amiens

2022-04-27 – 2022-04-27

Amiens Somme

Suspens et rebondissements au sein d’une famille bourgeoise en crise : douze protagonistes à fleur de peau jouent cette partition à huis clos orchestrée avec adresse par Macha Makeïeff où son et lumière exaspèrent le désir. Un Tartuffe digne d’un scénario de roman noir !

De toutes les pièces de Molière, Tartuffe est celle qui suscite les émotions les plus singulières chez le spectateur. Manipulateur, imposteur ordinaire et charismatique, clown cynique, impulsif, Tartuffe fait exploser les liens familiaux, divise, corrompt et révèle à chacun sa part obscure. Il interroge aussi le mystère masculin ; Dom Juan n’est jamais loin. Mais Tartuffe ici est l’Envoyé. Il est un agent de la secte qui doit prendre possession des lieux et des biens et chasser la famille. Le désir et l’impatience d’Elmire pourraient-ils compromettre sa mission ? Tous les personnages de l’histoire sont mus par des désirs contradictoires. Séduction, pouvoir, menace font tanguer la mécanique bourgeoise. Au-delà du bien et du mal, le scénario qui s’accomplit nous divise et fait monter l’inavouable en nous dans un plaisir intime et collectif jusqu’à l’éclat de rire protecteur.

Dans le cadre de l’année Molière – 2022 : 400e anniversaire de sa naissance !

Générique

De

Molière

Mise en scène, costumes, décor Macha Makeïeff

Avec

Xavier Gallais

Arthur Igual

en alternance avec

Vincent Winterhalter

Jeanne-Marie Lévy

Hélène Bressiant

Jin Xuan Mao

Loïc Mobihan

Nacima Bekhtaoui

Jean-Baptiste Levaillant

Irina Solano

Clément Griffault

Pascal Ternisien

Lumières Jean Bellorini assisté d’Olivier Tisseyre | Son Sébastien Trouvé | Musique Clément Griffault | Coiffures et maquillage Cécile Kretschmar | Assistante à la mise en scène Gaëlle Hermant | Assistante à la scénographie Clémence Bezat | Assistante aux costumes Laura Garnier | Assistant à la dramaturgie Simon Legré | Régisseur général André Neri | Diction Valérie Bezançon | Fabrication du décor Ateliers du Théâtre National Populaire, Villeurbanne stagiaires du Pavillon Bosio – École Supérieure d’arts plastiques de Monaco

Production La Criée Théâtre national de Marseille | Coproduction Théâtre National Populaire de Villeurbanne En partenariat avec le Pavillon Bosio – Ecole Supérieure d’arts plastiques de Monaco.

GRAND THÉÂTRE

MERCREDI 27 AVRIL 2022 · 20H30

JEUDI 28 AVRIL 2022 · 19H30

DURÉE · 2H10

TARIF 4 · 13 À 34€

RÉSERVATION ADHÉRENTS

MERCREDI 2 FÉVRIER 2022

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 22 FÉVRIER 2022

+33 3 22 97 79 79 https://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison-21-22/tartuffe/

Amiens

