Tartuffe je vous le raconte en 5 actes Chambourg-sur-Indre

2022-02-26 20:30:00 – 2022-02-26 22:00:00

Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire Chambourg-sur-Indre

Ce solo truculent nous entraîne dans une lecture inédite et savoureuse du Tartuffe de Molière. Le spectacle vous propose une véritable visite clandestine dans les entrailles d’une histoire.

Tour à tour narratrice, personnage de la pièce, mobilier de la bibliothèque, neurone dans le crâne de Tartuffe ou metteur en scène Hollywoodien, la comédienne interroge les mouvements internes de la pièce en jouant tous les rôles, mais dans une version bien à elle !

Avec un regard ludique et lucide, elle nous propose une relecture radicale et délirante d’une pièce de théâtre classique à la modernité confondante. Un Tartuffe vu de l’intérieur, confidentiel, qui nous livre une part de son intimité pour nous rendre complice de son destin aussi fabuleux que pervers.

Cie Wonderkaline

Chambourg-sur-Indre

