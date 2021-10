Saint-Michel-sur-Orge Espace Marcel Carné Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Tartuffe Espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Tartuffe Espace Marcel Carné, 2 décembre 2021, Saint-Michel-sur-Orge. Tartuffe

du jeudi 2 décembre au samedi 4 décembre à Espace Marcel Carné

La scène devient un ring que le public délimite. Les acteurs libres de leurs mouvements se placent naturellement au centre de cette palestre et s’apprêtent à livrer leur partition verbale. Nous connaissons tous Tartuffe, gourou malfaisant, qui tient sous sa coupe un Orgon sans volonté. Nous savons tout le mal que le faux dévot peut faire à une famille. Peu importe de savoir l’histoire, il faut admirer le traitement qu’on lui fait subir pour notre grand bonheur. L’important est que le spectateur soit surpris dans son confort. Tartuffe de Molière est bien là, sous ses yeux, mais enrichi, augmenté, complet. Superbe représentation d’une œuvre qui se revoit, mais, comme pour une première fois.

Ce Tartuffe revisité tout en conservant la langue de Molière vous entraîne dans une joute verbale haletante. Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T22:15:00;2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T22:15:00;2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T20:45:00

