Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos 15 15 EUR Le célèbre classique de Molière a été re-visité par la Compagnie des EpiScènes, afin que « Tartuffe », à la manière d’une Commedia Dell’Arte, touche et fasse rire les béarnais de tous les âges. La famille d’Orgon voit son quotidien bouleversé lorsque Tartuffe, le futur président des Etats-Unis d’Europe, vient faire sa campagne présidentielle auprès de ces Béarnais. L’imposteur aura du mal à séduire tout le monde habitant dans la bâtisse… et vous ? Parviendra-t-il à vous charmer ? Attention jauge limitée ! Merci de votre soutien.

Ouverture du café-théâtre à 19h.

