Tartine Reverdy – « Dans les bois » [chanson jeune public] Espace Tonkin, 5 avril 2022, Villeurbanne.

Espace Tonkin, le mardi 5 avril à 19:00

Chanter sous les feuillages, danser sous les branchages… C’est sur une scène bourrée d’oxygène que Tartine Reverdy vient donner un rendez-vous dans les bois et inviter un public jeune et familial à la suivre ! Le trio céleste de « Une heure au ciel » devient sylvestre et bien terrestre et fait résonner tambours et flûtes, accordéon et balafon. _Tartine Reverdy : direction artistique, écriture, jeu & mise en scène – Anne List : voix, contrebasse, basse, flûte, balafon, arrangements – Joro Raharinjanahary : voix, percussions, guitares, arrangements – Benoit Burger : régie son_ **Label Scène Jeune Public SACEM 2020**

« Dans les bois », tour de chant, sorte de manifeste qui chante l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le bonheur de respecter la forêt, les animaux et le vivant.

Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T19:00:00 2022-04-05T20:00:00