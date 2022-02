Tartiflette party made in Béarn round 2 ! Buros Buros Catégories d’évènement: Buros

Buros Pyrénées-Atlantiques EUR 15 Les amis, ceci est un crash test. Bon, en vrai, on a gouté, c’est trop bon, mais tous nos copains savoyards nous ont tourné le dos depuis… ! La Tartiflette Béarnaise, ben c’est comme de la Tartiflette savoyarde. Sauf que c’est pas des lardons, c’est de la Coppa de Pau de Vache, les producteurs de Buros. Sauf que c’est pas du reblochon, c’est de la Tomme de fromage de vache de la ferme Noucarou, dans la Vallée d’Aspe. Pour les pommes de terre et les oignons, par contre, on n’invente rien.

