Tartiflette nocturne Rdv au Col de Couraduque Aucun, mercredi 28 février 2024.

A la nuit tombée, raquettes aux pieds, nous partirons sur les pistes en direction du refuge du Haugarou niché au creux de la forêt de sapins en vallée du Bergons. Là, le feu crépitant du poêle à bois et le bon repas préparé par les gardiens du refuge auront pour effet une légère envie de rester au chaud… Nous reviendrons pourtant au Col de Couraduque sous la Lune accompagnés de la voûte céleste…

Repas à régler directement au refuge 20€/ personne à régler directement au refuge.

En cas d’absence de neige, nous vous proposons de maintenir la sortie au coeur de la réserve internationale de Ciel étoilé, avec la découverte du milieu et des adaptations de la faune à la nuit.

A apporter

Equipement à prévoir: Bonnes chaussures de randonnée (montantes et étanches) + chaussettes chaudes / Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres / Vêtements chauds, pantalon de ski et veste imperméable / Gants / Bonnet / Lunettes de soleil / Crème sola EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 17:00:00

fin : 2024-02-28 22:00:00

