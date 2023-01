Tartiflette dansante Champagnole Champagnole Champagnole Catégories d’Évènement: Champagnole

Jura

Tartiflette dansante Champagnole, 11 février 2023, Champagnole Champagnole. Tartiflette dansante Oppidum Rue de l’Égalité Champagnole Jura Rue de l’Égalité Oppidum

2023-02-11 – 2023-02-11

Rue de l’Égalité Oppidum

Champagnole

Jura Champagnole 12 EUR Ouverture des portes à 19h30.

Animée par Mégateuf. Menu :

– apéritif de bienvenue

– tartiflette

– salade

– tarte

– café Inscription obligatoire avant le 27 janvier 2023 (inscription définitive après règlement) Organisée par l’Amicale du Personnel de la ville de Champagnole. +33 3 84 53 01 40 Rue de l’Égalité Oppidum Champagnole

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Champagnole, Jura Autres Lieu Champagnole Adresse Champagnole Jura Rue de l'Égalité Oppidum Ville Champagnole Champagnole lieuville Rue de l'Égalité Oppidum Champagnole Departement Jura

Champagnole Champagnole Champagnole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnole-champagnole/

Tartiflette dansante Champagnole 2023-02-11 was last modified: by Tartiflette dansante Champagnole Champagnole 11 février 2023 Champagnole Champagnole Jura Jura Oppidum Rue de l'Égalité Champagnole Jura

Champagnole Champagnole Jura